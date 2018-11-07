Среда, 7 Ноября 2018 13:19

АрмИнфо. И.о. премьера Армении Никол Пашинян с 8 по 9 ноября с рабочим визитом будет находится в Казахстане.

Как сообщает пресс-службе прамьера, Пашинян примет участие в астанинском заседании Совета ОДКБ. В рамках визита состоится также встреча и.о.премьера с местной армянской общиной.

Отметим, что в ходе заседания будет также обсуждена кандидатура нового генсека организации. Согласно муссируемым слухам, председательство в ОДКБ возможно перейдет к Беларуси, организацию возглавит госсекретарь Совбеза Станислав Зас. Минск пока не комментирует данную информацию.

Тем не менее, накануне и.о. министра обороны РА Давид Тоноян заявил, что для него является принципиальным вопрос сохранения за Арменией должности генсека ОДКБ. В этом плане на эту должность муссируется также имя экс-министра обороны РА Вагаршака Арутюняна. Однако Ереван также пока не комментирует информацию.