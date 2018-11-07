Среда, 7 Ноября 2018 13:18

АрмИнфо.В 2019 году сфера здравоохранения получит из государственного бюджета 88,6 млрд драмов. Об этом на парламентских слушаниях, посвященных проекту основного экономического закона страны, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, средства будут распределены на реализацию программ в сфере первичной медицинской помощи, общественной медицинской помощи, поддержания здоровья матери и ребенка. В рамках программы планируется применить новые механизмы в системе первичной медицинской помощи, развернуть борьбу с курением, активизировать лабораторные исследования. В целом, как отметил, и.о. министра, сфера здравоохранения столкнулась с многочисленными проблемами, требующие системного решения. Прежде всего, будет упорядочена система государственного заказа. В начале года с клиниками страны будет заключено соответствующее соглашение. По ряду заболеваний объемы ассигнований будут снижены, по другим, наоборот, увеличены. Возможно, продолжил Арсен Торосян, что соглашения будут заключаться не на один год, как это практикуется в настоящее время, а на несколько лет. При этом, определяющим фактором при предоставлении государственных средств будет считаться численность населения, количество и качество обслуживающих пациентов медицинских центров. В этой связи, средства госбюджета будут перераспределяться по областным больницам, чтобы пациенты не приезжали в столицу. В то же время, и.о. министра констатировал, что система государственного заказа несет в себе определенные риски, касающиеся, в первую очередь, теневого оборота. В настоящее время 80% оплат за оказанные медицинские услуги осуществляются наличными средствами, и лишь 20% - по безналу. В целях вывода системы из тени предусмотрено, что большую часть средств в рамках госзаказа будут получать те клиники, которые будут оказывать услуги по безналичному расчету.

Арсен Торосян сообщил также, что в системе здравоохранения проводятся структурные преобразования. В частности, по причине отсутствия заболевших туберкулезом, отпала необходимость в поддержании ряда клиник. Вместо них в медицинских центрах будут действовать отдельные кабинеты. Стабилизуется и ситуация среди ВИЧ инфицированных, что также повлекло за собой структурные изменения. Предусмотрено приватизировать кожно-венерический диспансер в Ереване. Началась разработка нового проекта закона по борьбе с курением, предусматривающий повышение цен на табачную продукцию, введение ограничений на рекламу сигарет, применение более высоких налоговых ставок. В целях пропаганды здорового образа жизни госбюджетом будет направлено 100 млн драмов, которые, в основном, будут направлены на оповещение населения о вреде табака, проведение тематических конкурсов и другие мероприятия. "Сегодня клиники заинтересованы в наличии большего количества больных, а государство - в здоровом обществе", - подчеркнул Арсен Торосян.

Он также сообщил, что со следующего года будет повышена заработная плата сотрудников системы здравоохранения. В частности, зарплата врачей со 178 тысяч драмов увеличится до 240 тысяч драмов, зарплата среднего медицинского персонала с 80 тысяч драмов будет повышена до 120 тысяч драмов, а младшего - с 80 тысяч драмов жо 100 тысяч драмов.