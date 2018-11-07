Среда, 7 Ноября 2018 13:13

АрмИнфо.В Армению прибыл спецдокладчик ООН по праву организации мирных акций и создания объединений Клеман Вулен.

В ходе визита с 7-ого по 16-ое ноября он проведет мониторинг ситуации по свободе проведения акций. Вулен заметил, что Армения двигается по демократическому пути развития, что создает предусловия для полноценной защиты прав и свобод человека, верховенства закона и экономического прогресса. Он также подчеркнул, что в ходе визита намерен осуществить мониторинг на основе информации от непосредственных участников мирных акций и организаторов различных объединений.

В ходе визита он побывает не только в Ереване, но и в областях, проведет встречи с представителями властей, общественно-политических кругов, международных организаций, дипломатами. По итогам визита он выступит с пресс-конференцией. Доклад по итогам своего визита в Армению он представит на 41-ом заседании Совета ООН по правам человека, который состоится в июне 2019 года.