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Киро Маноян: Армения, скорее всего, потеряет пост генсека в ОДКБКиро Маноян: Армения, скорее всего, потеряет пост генсека в ОДКБ
Арсен Торосян: Все лекарства, продаваемые в Армении, не вызывают сомнения в плане эффективностиАрсен Торосян: Все лекарства, продаваемые в Армении, не вызывают сомнения в плане эффективности
И.о. министра здравоохранения: Повысив зарплаты врачей, мы надеемся на выведение сферы из тениИ.о. министра здравоохранения: Повысив зарплаты врачей, мы надеемся на выведение сферы из тени
Маноян: Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армянМаноян: Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армян
Ара Баблоян не намерен участвовать в досрочных выборах в парламентАра Баблоян не намерен участвовать в досрочных выборах в парламент
И.о. министра: Клиники Армении заинтересованы в наличии большего количества больных, а государство - в здоровом обществеИ.о. министра: Клиники Армении заинтересованы в наличии большего количества больных, а государство - в здоровом обществе
В Армению прибыл спецдокладчик ООН по праву организации мирных акций и создания объединенийВ Армению прибыл спецдокладчик ООН по праву организации мирных акций и создания объединений
Арсен Торосян будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в парламентАрсен Торосян будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в парламент
Контрольная служба Армении обещает новые громкие дела о злоупотреблениях в Арташатском водхозеКонтрольная служба Армении обещает новые громкие дела о злоупотреблениях в Арташатском водхозе
"Процветающая Армения" пойдет на выборы в одиночку
Свитальски: Парламентская модель управления является лучшей для Армении, но необходимо реформировать КонституциюСвитальски: Парламентская модель управления является лучшей для Армении, но необходимо реформировать Конституцию
Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го ноябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 7-го ноября
Осужденный в России и переданный на родину для отбывания наказания Грачья Арутюнян отпущен на свободу по амнистииОсужденный в России и переданный на родину для отбывания наказания Грачья Арутюнян отпущен на свободу по амнистии
Глава ЕНП продолжит следить за внутриполитическими событиями в АрменииГлава ЕНП продолжит следить за внутриполитическими событиями в Армении
Анна Акопян: Позиции армянской стороны по делу плененного Казаряна в ЕСПЧ сильныАнна Акопян: Позиции армянской стороны по делу плененного Казаряна в ЕСПЧ сильны
Главный архитектор Еревана намерен положить конец беззаконию в строительной сфереГлавный архитектор Еревана намерен положить конец беззаконию в строительной сфере
СДПГ окажет содействие правительству Армении в строительстве демократического и правового государстваСДПГ окажет содействие правительству Армении в строительстве демократического и правового государства
Лидер партии Лидер партии "Процветающая Армения" опроверг слухи об исключении имени Наиры Зограбян из избирательного списка партии
В Армении начинается реализация проекта В Армении начинается реализация проекта "ДасА", направленного на повышение культурного образования
Артур Месчян: Я как главный архитектор не позволю разрушить исторические памятники программы Артур Месчян: Я как главный архитектор не позволю разрушить исторические памятники программы "Старый Ереван"
Президент Армении пригласил институты ОБСЕ и стран СНГ провести наблюдение за ходом внеочередных парламентских выборовПрезидент Армении пригласил институты ОБСЕ и стран СНГ провести наблюдение за ходом внеочередных парламентских выборов
Карен Карапетян не будет баллотироваться на декабрьских парламентских выборахКарен Карапетян не будет баллотироваться на декабрьских парламентских выборах
Главный архитектор: Все строительные проекты должны осуществляться за пределами центра Еревана из-за сверх загруженностиГлавный архитектор: Все строительные проекты должны осуществляться за пределами центра Еревана из-за сверх загруженности
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
В Азербайджане судят гражданина Армении Карена КазарянаВ Азербайджане судят гражданина Армении Карена Казаряна
Общественная организация Общественная организация "Новое поколение": Форум ЛГБТ-христиан в Армении не состоится
В Армении ID-карты могут начать применяться в качестве накопительных картВ Армении ID-карты могут начать применяться в качестве накопительных карт
И.о. главы МИД Армении обсудил с послами Швеции, Финляндии и Дании перспективы углубления двустороннего сотрудничестваИ.о. главы МИД Армении обсудил с послами Швеции, Финляндии и Дании перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Военная прокуратура Армении выявила ряд эпизодов по растрате госсредств в инженерных войсках страныВоенная прокуратура Армении выявила ряд эпизодов по растрате госсредств в инженерных войсках страны
Арсен Торосян и Амбик Сафарян обсудили перспективы сотрудничества в области онкологииАрсен Торосян и Амбик Сафарян обсудили перспективы сотрудничества в области онкологии
Давид Тоноян: После достигнутых в Душанбе договоренностей между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана напряженность на границе понизиласьДавид Тоноян: После достигнутых в Душанбе договоренностей между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана напряженность на границе понизилась
Избран новый председатель Совета попечителей МатенадаранаИзбран новый председатель Совета попечителей Матенадарана
Полиция Армении продолжает осуществлять поручение, данное премьер-министром Николом ПашиняномПолиция Армении продолжает осуществлять поручение, данное премьер-министром Николом Пашиняном
И.о. министра обороны Армении не будет участвовать в предстоящих выборахИ.о. министра обороны Армении не будет участвовать в предстоящих выборах
Глава Полиции Армении не исключает роста преступности в результате объявленной широкомасштабной амнистииГлава Полиции Армении не исключает роста преступности в результате объявленной широкомасштабной амнистии
Валерий Осипян: в Армении не будет ЛГБТ форумаВалерий Осипян: в Армении не будет ЛГБТ форума
"Свободная родина" выдвинет своего кандидата на президентских выборах в Арцахе
И.о. министра обороны Армении: В Армении и Арцахе нет военнопленныхИ.о. министра обороны Армении: В Армении и Арцахе нет военнопленных
Аристакес Азатян застрелился из закрепленного за ним автомата АК-74Аристакес Азатян застрелился из закрепленного за ним автомата АК-74
Давид Тоноян: Я считаю, что Армения должна продолжить свое председательство в ОДКБДавид Тоноян: Я считаю, что Армения должна продолжить свое председательство в ОДКБ
Дипломат: Ирак поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликтаДипломат: Ирак поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта
Ереван: Для Армении традиционные, дружественные отношения с Ираном имеют жизненно важное значениеЕреван: Для Армении традиционные, дружественные отношения с Ираном имеют жизненно важное значение
Кент: Иран является дестабилизирующей силой в регионеКент: Иран является дестабилизирующей силой в регионе
Кент: Вашингтон поддерживает демократическую, процветающую и безопасную АрмениюКент: Вашингтон поддерживает демократическую, процветающую и безопасную Армению
Аркадий Варданян освобожден по амнистииАркадий Варданян освобожден по амнистии
Эксперт: Армянская дипломатия в свете санкций в отношении Ирана должна быть гибкой и инициативнойЭксперт: Армянская дипломатия в свете санкций в отношении Ирана должна быть гибкой и инициативной
Феликс Цолакян примет участие во внеочередных выборах в парламент по списку партии Феликс Цолакян примет участие во внеочередных выборах в парламент по списку партии "Гражданский договор": членом партии становится не собирается
Эксперт: Изменение политической составляющей армяно-иранских отношений на фоне санкций будет грубой ошибкойЭксперт: Изменение политической составляющей армяно-иранских отношений на фоне санкций будет грубой ошибкой
Карен Назарян: Процесс ратификации СEPA странами ЕС несколько затянулсяКарен Назарян: Процесс ратификации СEPA странами ЕС несколько затянулся
В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб солдат-срочник Аристакес Эдуардович АзатянВ Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб солдат-срочник Аристакес Эдуардович Азатян
С 8 по 9 ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градусаС 8 по 9 ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
Глава партии Глава партии "Цегакрон" Шант Арутюнян освобожден из УИУ "Вардашен"
Beeline объявил о продлении срока действия услуги Beeline объявил о продлении срока действия услуги "Роуминг-пакет"
В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту организации незаконных похорон на территории церкви Катогике, находящейся под охраной государстваВ Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту организации незаконных похорон на территории церкви Катогике, находящейся под охраной государства
Армении крайне важно сохранение дружественных и партнерских связей с Ираном - зам главы МИД РААрмении крайне важно сохранение дружественных и партнерских связей с Ираном - зам главы МИД РА
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло 4 человекВ Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло 4 человек
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
МИД Армении воздерживается от расширенных комментариев по поводу деятельности “армянской мафии” в ГерманииМИД Армении воздерживается от расширенных комментариев по поводу деятельности “армянской мафии” в Германии
Лукашенко: Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженныхЛукашенко: Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний посетит АрмениюСпецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний посетит Армению



Интервью
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
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Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
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Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
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“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору. “И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
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