Среда, 7 Ноября 2018 12:42

АрмИнфо. Я буду участвовать в предвыборной агитации и моя кандидатура будет в списке блока "Мой шаг". Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. министра здравоохранения Арсен Торосян.

Он отметил, что будет также баллотироваться по рейтинговой системе.

И.о. министра здравоохранения также заявил, что выдвигается с тем, чтобы принести побольше голосов родному блоку.

<После выборов, когда будут подсчитаны результаты мы решим, кто будет в правительстве, а кто в Национальном Собрании. Я готов быть как министром, так и депутатом>,- подчеркнул Торосян.

И.о.министра здравоохранения также заметил, что не намерен использовать административный ресурс в ходе агитации. <Впредь во всех выборах решающим будет только голос гражданина РА>,-заключил Торосян.