Среда, 7 Ноября 2018 12:27

АрмИнфо. Контрольная служба Армении в ближайшее время представит новые громкие факты о крупных злоупотребления в Арташатском водхозе. Об этом на своей страничке в Facebook написал глава службы Давид Санасарян.

Ранее служба сообщила о крупных злоупотреблениях в Арташатском водхозе. Речь, в частности, идет о незаконном орошении в течение 15 лет виноградников и теплиц в селе Мхчян, которые принадлежат экс-премьеру Армении Овику Абрамяну и его семье. По факту в Арташатской полиции готовятся материалы.