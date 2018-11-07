Среда, 7 Ноября 2018 12:26

АрмИнфо. Партия "Процветающая Армения" пойдет на декабрьские выборы в одиночку. Об этом заявил лидер партии Гагик Царукян, вновь подтвердив свое желание возглавить ее пропорциональный список.

"А зачем нам брать в довесок какую-либо политическую силу, какая в том целесообразность? Кого ни спросишь, все говорят, что могут набрать на выборах 15-20%, ну и пусть набирают, что хотят от нас",- заявил Царукян.

Говоря о шансах ППА на выборах, он заявил, что все зависит от воли народа: "Мы представим избирателям нашу программу, насколько они нам доверятся, настолько мы и выполним наши обещания",- заметил предприниматель, не исключив возможности включения в свой список бизнесменов, которых он назвал "собственниками", после соответствующей подсказки от и.о.премьера Никола Пашиняна.

Он также признался, что единолично составляет свой пропорциональный список, в котором помимо опытных политиков будут и новые лица. "В областях по рейтинговой системе будут в основном баллотироваться те же кандидаты, а вот в случае Еревана все еще думаю",- отметил Царукян, подчеркнув, что Республиканскую партию не считает серьезным конкурентом на выборах.

Он вновь заявил о безоговорочной поддержке Николу Пашиняну, тем не менее, в плане реализации инвестиций видя разницу в том, является ли он просто сторонником властей или принимающим решения. Царукян затруднился сказать, будет ли ППА после выборов правящей или оппозиционной силой. "Какой будет необходимо, такой и будем. Мы боремся не за кресла, а за процветание страны",- заверил он.