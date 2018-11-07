Среда, 7 Ноября 2018 12:25

АрмИнфо. Парламентская модель управления является лучшей для Армении, но необходимо реформировать Конституцию. Об этом в беседе с журналистами заявил глава делегации Евросоюза в РА Петр Свитальски. По его словам, складывается впечатление о том, что нынешняя Конституция Армении "сшита по размерам одногo, двух человек".

"Конституция наделяет чрезмерно широкими полномочиями премьера, в то время как президент напоминает "свадебного генерала" (отставной, ред.). Конечно, есть страны, в которых президент не имеет практических полномочий, к примеру, Германия, но там двухпалатный парламент, то есть действует система сдержек и противовесов, чего нельзя сказать в случае Армении. В республике даже нет Министерства внутренних дел. Страны, где нет этого ведомства либо имеют президентскую форму правления, либо диктаторскую",- отметил дипломат. Он также заметил, что Конституция не наделяет никакими полномочиями многочисленную Диаспору.

По мнению Свитальского, ностальгия по советским временам, которая доминирует в армянском обществе больше, чем где бы то ни было из постсоветских стран, влияет и на работу правительства. "Это даже заметил экс-премьер Карен Карапетян, чей кабмин в неделю принимал 56 решений, и он начал борьбу против этого явления, однако с ноября 2016 года перестал работать в этом направлении",- отметил дипломат.

Говоря об участии партии "Сасна црер" в выборах, Свитальски заметил, что подобные примеры были и в Израиле, и в Ирландии, и в других европейских странах, когда в парламент проходили деятели и силы, разворачивающие свою политическую борьбу насильственными методами. "Этот вопрос должен решить сам армянский народ, мы тут не советчики. Но есть вопросы, по которым вам следует прислушаться к нам",- резюмировал он.