Среда, 7 Ноября 2018 11:34

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 7 ноября текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 165А на ул. Брюсова, жилые дома 31, 35 на ул. Шинарарнери, жилой дом 12 на ул. Арзуманян, жилой дом 28 на ул. Ленинградян, жилые дома 33, 37 на ул. Алабяна, жилые дома 5-9, 13-17 и собственные дома 13-32 на ул. Меликян, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26/5 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 85А на 9-ой улице Норка, 25 на 17-ой улице, собственные дома 132-169 на 7-ой улице Норка в общине Норк-Мараш; собственные дома на улице Давида Бэка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), научный центр травматологии и ортопедии; жилой дом 5 на ул. Лвовян иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 33 на ул. Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-онм Норкском массиве;

10:30-16:30 собственные дома 1-33 на ул. Бурназяна, собственные дома на 2-ом переулке Севана, собственные дома 1-40 на 24-ой улице Ареша, жилые дома 1, 24 и подьзед 1 жилого дома 6Б на ул. Арцаха, жилые дома 22, 22а на ул. Абовяна, жилой дом 8 на пр. Саят-Нова, жилой дом 28/20 на ул. Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на ул. Бюзанда, собственные дома 52-80 на ул. Фирдуса, собственные дома 15, 30, 34 на ул. Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 1, 3, 5, 18, 31, 35 на ул. Ширака, собственные дома на 2-ом переулке Арташисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N 135, жилые дома 64, 66 на ул. Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4/3 на ул. Фрунзе;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 частично села Дарбник и Арарат;

10:00-16:00 частично квартал "Андраникаван" в городе Веди;

10:30-16:00 частично улица Лусинян в городе Арташат;

11:00-15:00 частично село Дехдзут; в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс и Салли;

10:00-16:00 частично село Заритап; сели Шатин;

14:00-16:00 села Артабуйнк, Орбатег и Ехегис; в Котайкском марзе:

10:00-14:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, песчаные рудники Джрабера, станции сотовых операторв "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", прилегающие производственные територии и абоненты (не

являющиеся жильцами);

10:30-14:30 село Арзакан, станции сотовых операторв "Виваселл МТС", "Юком", газозаправочная станция "Ашнах", прилегающие производственные

територии и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично села Джрвеж, Дзорахбюр и Балаовит; в Ширакском марзе:

13:00-15:00 села Карнут, Овит, Басен, Джрарат, поселок Джрашинарарнери, предприятия "Гюхшин", "Мердзмосковян", "Ахуряни

навтабаза", "Ахуряни бензалцакаян", газозаправочная станция "АСХАСА", Ахурянский центр "Мор ев Манкан", военный комиссариат, отделение полиции Ахуряна в Ахурянском регионе; в Лорийском марзе:

12:00-17:00 город Туманян; в Сюникском марзе:

09:20-12:20 село Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 квартал "Горис-гюх" в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.