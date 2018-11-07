Среда, 7 Ноября 2018 11:33

АрмИнфо. Осужденный в России и переданный на родину для отбывания наказания Грачья Арутюнян отпущен на свободу из УИУ <Вардашен> по амнистии.

Напомним, что грузовик, за рулем которого находился Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в пассажирский автобус в Подмосковье. Погибли 18 человек. Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к лишению свободы сроком на 6 лет 9 месяцев.

20 июля 2017 года он был доставлен на родину, где в соответствии с Европейской конвенцией <О передаче осужденных> от 1983 года отбывал оставшуюся часть наказания.