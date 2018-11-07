Среда, 7 Ноября 2018 11:11

АрмИнфо. Глава Европейской народной партии Жозеф Долл встретился с вице-председателем Республиканской партии Армении Арменом Ашотяном, который прибыл для участия в съезде ЕНП в Хельсинки.

Как сообщает пресс-служба РПА, лидер ЕНП сделал запись об этой встрече на своей странице в Facebook. "Провел эффективные обсуждения с вице- председателем РПА Арменом Ашотяном о ситуации в Армении после решения премьер-министра Пашиняна подать в отставку, которое открыло путь к внеочередным выборам. Вновь подчеркну, что верховенство закона, независимость системы правосудия, защита прав человека, свобода и плюрализм СМИ, а также свободные и справедливые выборы - важные условия для развития армянского демократического общества. Я продолжу следить за внутриполитическими развитиями в Армении до внеочередных выборов, подчеркивая важность равных условий для всех политических сил. Армении необходима сильная оппозиция. Напоминаю также армянским властям о важности проведения необходимых реформ для эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС", - написал Долл.