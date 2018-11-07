Среда, 7 Ноября 2018 11:10

АрмИнфо.Супруга и.о. премьер-министра Армении Анна Акопян посетила семью Карена Казаряна, находящегося в плену в Азербайджане. Об этом сообщил пресс- секретарь Анны Акопян. В ходе визита, мать Карена отметила, что хочет кроме письма отправить сыну кое какую одежду. Анна Акопян отметил, что по этому вопросу соответствующие решения должен найти Международный Комитет Красного Креста.

Она отметила, что у Карена проблемы со здоровьем, и каждый день его пребывания в плену угрожает его здоровью и жизни. <У нас также нет четких сведений о том, как с ним там обращаются>, - сказала Акопян.

Она сообщила родителям, что на днях омбудсмен Арман Татоян обратился по вопросу Карена Казаряна к Верховному комиссару ООН по правам человека, а также комиссару СЕ по правам человека. Акопян выразила надежду, что эти международные структуры предпримут конкретные шаги. По ее словам, дело Карена Казаряна в ЕСПЧ находится на стадии ожидания разъяснений со стороны Азербайджана. <Адвокаты считают, что у нас твердые позиции, во всяком случае по той части, что Казарян не является диверсантом или террористом. Мы представили доказательства о проблемах со здоровьем. На мой взгляд, если все эти звенья будут работать, и делать то, что должны, то невозможно не достичь решения в этом деле на определенном этапе>.

На вопрос есть ли методы принуждения, чтобы состоялся обмен,

Акопян отметила, что <мы оспариваем в ЕСПЧ нарушение ряда пунктов Конвенции по правам человека по делу Карена Казаряна. Исходя из уверенности наших адвокатов, скорее всего армянская стороны выиграет. А это предполагает конкретные санкции в отношении Азербайджана. Думаю, это нежелательно для азербайджанской стороны. Санкции, которые станут серьезным инструментом в наших руках для возвращения Карена Казаряна>, - отметила она. На вопрос, поступало ли предложение с азербайджанской стороны об обмене пленными, Акопян отметила, что ей об этом неизвестно. <Могу предположить, какую почву зондирует азербайджанская сторона. Но насколько я знаю нет международного опыта по обмену военных преступников на гражданских лиц. В данном случае, подобные намерения можно назвать циничными. Люди, которые находятся у нас, осуждены на 16 лет за убийство ребенка. Поднимать подобный вопрос странно. В особенности с учетом того, что уже была печальная история с героизацией подобных преступников (отсылка на повышение звания Рамиля Сафарова, зарубившего топором Гургена Маргаряна)>. Напомним, что житель села Бердавана Карен Казарян находится в азербайджанском плену с июля текущего года. Накануне начался суд над ним.