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АрмИнфо. Одной из главных задач на новой должности Артур Месчян определил конкретизацию института главного архитектора, который бы исключал персонификацию. Об этом он заявил 6 ноября в ходе пресс-конференции.
"Важно, чтобы когда завтра вместо меня здесь будет сидеть другой человек, он работал бы уже по конкретно разработанному плану, а не руководствуясь личными интересами", - заметил он.
Чтобы полноценно выполнять свои обязанности, исключая всякого рода беззаконие, по словам главного архитектора, необходим соответствующий инструментарий, который у него имеется. "Незаконному строительству - конец, незаконному присвоению земель - конец, легализации незаконных построек - конец. Не создавайте проблем ни себе, не нам, не Еревану. В случае реализации строительного проекта в соответствии с требованиями закона - обещаю, что мы приложим все возможные усилия для упрощения реализации ваших планов. Вместе с тем, обещаю, что с серьезными проблемами столкнутся те, кто попробует осуществить незаконное строительство", - подчеркнул он.
А. Месчян добавил, что намерен более внимательно изучить все, что заложено в строительных проектах Еревана, подчеркнув, что не имеет полномочий отменить уже утвержденные программы. Однако, при этом он заметил, что в архитектуре исключены вопросы, которые невозможно решить. "В архитектуре все вопросы решаемы, для этого требуется воля и чтобы все, образно говоря, было в одном вагоне. И если бы я не чувствовал этого, а в частности поддержки в лице мэра и других соответствующих ведомств, то не сидел бы сегодня на этом месте", - сказал он.
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|И.о. главы МИД Армении обсудил с послами Швеции, Финляндии и Дании перспективы углубления двустороннего сотрудничества
|Военная прокуратура Армении выявила ряд эпизодов по растрате госсредств в инженерных войсках страны
|Арсен Торосян и Амбик Сафарян обсудили перспективы сотрудничества в области онкологии
|Давид Тоноян: После достигнутых в Душанбе договоренностей между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана напряженность на границе понизилась
|Избран новый председатель Совета попечителей Матенадарана
|Полиция Армении продолжает осуществлять поручение, данное премьер-министром Николом Пашиняном
|И.о. министра обороны Армении не будет участвовать в предстоящих выборах
|Глава Полиции Армении не исключает роста преступности в результате объявленной широкомасштабной амнистии
|Валерий Осипян: в Армении не будет ЛГБТ форума
|"Свободная родина" выдвинет своего кандидата на президентских выборах в Арцахе
|И.о. министра обороны Армении: В Армении и Арцахе нет военнопленных
|Аристакес Азатян застрелился из закрепленного за ним автомата АК-74
|Давид Тоноян: Я считаю, что Армения должна продолжить свое председательство в ОДКБ
|Дипломат: Ирак поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта
|Ереван: Для Армении традиционные, дружественные отношения с Ираном имеют жизненно важное значение
|Кент: Иран является дестабилизирующей силой в регионе
|Кент: Вашингтон поддерживает демократическую, процветающую и безопасную Армению
|Аркадий Варданян освобожден по амнистии
|Эксперт: Армянская дипломатия в свете санкций в отношении Ирана должна быть гибкой и инициативной
|Феликс Цолакян примет участие во внеочередных выборах в парламент по списку партии "Гражданский договор": членом партии становится не собирается
|Эксперт: Изменение политической составляющей армяно-иранских отношений на фоне санкций будет грубой ошибкой
|Карен Назарян: Процесс ратификации СEPA странами ЕС несколько затянулся
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|Beeline объявил о продлении срока действия услуги "Роуминг-пакет"
|В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту организации незаконных похорон на территории церкви Катогике, находящейся под охраной государства
|Армении крайне важно сохранение дружественных и партнерских связей с Ираном - зам главы МИД РА
|В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло 4 человек
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|МИД Армении воздерживается от расширенных комментариев по поводу деятельности “армянской мафии” в Германии
|Лукашенко: Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных
|Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний посетит Армению
|Ильхам Алиев опять заговорил о любом варианте урегулирования карабахского конфликта
|Глава Минкультуры Лилит Макунц будет выдвигаться в депутаты в своем избирательном округе Арабкир, Давидашен, Ачапняк
|Армен Саркисян за укрепление и развитее армяно-российских культурных контактов наградил Армена Медведева Орденом Почета
|Адвокаты Ара Минасяна отреагировали на заявлении Сонны Трузян по части уклонения их подзащитного от следствия
|В армянском правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии, координирующей реализацию CEPA и Приоритеты партнерства Армения-ЕС
|В СК Армении разбираются в уголовном деле о злоупотреблениях в муниципалитете Вагаршапат
|У МИД Белоруссии нет информации о выдвижении представителя страны генсеком ОДКБ
|Диана Григорян, разыскиваемая американскими правоохранителями по подозрению в подделке виз и мошенничестве, добровольно явилась в Полицию Армении
|Палестина в очередной раз выразила поддержку Азербайджану по карабахскому конфликту
|Заработная плата учителей в Армении: из чего она складывается и ждать ли повышения в 2019 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 6 ноября
|В Ереване пройдет заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ
|Убийца российского военного Дмитрия Ялпаева Арман Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы
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