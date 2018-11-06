Вторник, 6 Ноября 2018 20:30

АрмИнфо. Одной из главных задач на новой должности Артур Месчян определил конкретизацию института главного архитектора, который бы исключал персонификацию. Об этом он заявил 6 ноября в ходе пресс-конференции.

"Важно, чтобы когда завтра вместо меня здесь будет сидеть другой человек, он работал бы уже по конкретно разработанному плану, а не руководствуясь личными интересами", - заметил он.

Чтобы полноценно выполнять свои обязанности, исключая всякого рода беззаконие, по словам главного архитектора, необходим соответствующий инструментарий, который у него имеется. "Незаконному строительству - конец, незаконному присвоению земель - конец, легализации незаконных построек - конец. Не создавайте проблем ни себе, не нам, не Еревану. В случае реализации строительного проекта в соответствии с требованиями закона - обещаю, что мы приложим все возможные усилия для упрощения реализации ваших планов. Вместе с тем, обещаю, что с серьезными проблемами столкнутся те, кто попробует осуществить незаконное строительство", - подчеркнул он.

А. Месчян добавил, что намерен более внимательно изучить все, что заложено в строительных проектах Еревана, подчеркнув, что не имеет полномочий отменить уже утвержденные программы. Однако, при этом он заметил, что в архитектуре исключены вопросы, которые невозможно решить. "В архитектуре все вопросы решаемы, для этого требуется воля и чтобы все, образно говоря, было в одном вагоне. И если бы я не чувствовал этого, а в частности поддержки в лице мэра и других соответствующих ведомств, то не сидел бы сегодня на этом месте", - сказал он.