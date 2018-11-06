Вторник, 6 Ноября 2018 19:41

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян 6 ноября принял членов центрального правления Социал-демократической партии (Гнчакан), возглавляемой руководителем партии Амбиком Сафаряном.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся отношений Армения-Диаспора, а также происходящих политических изменений в стране. Никол Пашиян отметил важную роль партии Гнчакан в деле поддержания армянства, укрпеления сотрудничества Армения-Диаспора. Он выразил надежду на то, что происходящие внутриполитические процессы в стране придадут импульс в отношениях с Диаспорой и диаспоральными политическими структурами.

Глава партии СДПГ приветствовал происходящие в Армении изменения и подчеркнул, что партия без сомнений, окажет содействие Николу Пашиняну в строительстве демократического и правового государства, развитии экономики и осуществлении реформ.

Собеседники коснулись вопросов, связанных с дальнейшим укреплением связей Армения- Диаспора. Никол Пашинян подечркнул важность вовлечения большого потенциала диаспоры в деле развития страны. Представители СДПГ заявили о своей готовности сотрудничать с правительством РА в данном направлении.