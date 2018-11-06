Вторник, 6 Ноября 2018 19:25

АрмИнфо. Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян опроверг слухи об исключении имени Наиры Зограбян из избирательного списка партии.

В беседе с журналистами 6 ноября Гагик Царукян напомнил, что Наира Зограбян является одним из учредителей партии "Процветающая Армения". "Как может партия обойтись без Наиры Зограбян? Кто сказал, что ее имени не будет в списке? Она будет на своем месте. Наира Зограбян является одним из учредителей партии, и она готова работать, где нужно", - отметил глава партии, добавив, что намерен лично возглавить избирательный список "ПА" на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах. При этом, по его словам, он не намерен выдвигаться по рейтинговой системе выборов. "Те, кто выдвинулись на данной территории по рейтинговой системе, хотят, чтобы я не выдвигался. Из чувства уважения к ним я этого не сделаю", - заявил Царукян.