Вторник, 6 Ноября 2018 19:23

АрмИнфо.В Армении начинается реализация проекта "ДасА", направленного на повышение культурного образования. Об этом сообщает государственный симфонический оркестр Армении и его генеральный спонсор - компания VIVA CELL.

Новый проект, согласно замыслу его авторов, должен привести к революционным подходам в сфере культурного образования. Реализация программы стала возможной благодаря сотрудничеству министерства образования и науки, министерства культуры и государственного симфонического оркестра.

"Уверена, что интересные и инновационные подходы Сергея Смбатяна вызовут интерес детей к классической музыке", - сказала и.о. министра культуры Лилит Макунц. По словам и.о. министра образования и науки РА Араика Арутюняна, программа нацелена на привлечение в школу высоких культурных ценностей, чтобы дети научились слушать классическую музыку. "С господином Смбатяном мы договорились разработать проект, который решит обе важнейшие задачи", - сказал Араик Арутюнян. "Почему именно ДасА? Первые три буквы исходят из армянского словосочетания "добрый урок", а А означает шестую ноту (по латински - La). Цель проекта - начать обучать детей в школах классической музыке", - пояснил художественный руководитель оркестра Сергей Смбатян, добавив, что речь идет о новом подходе в области эстетического воспитания, благодаря которому подростки будут изучать классическую музыку, национальное искусство. "В результате, будут созданы высокие ценности, которые послужат основой для формирования образованного, прогрессивного общества в будущем", - подчеркнул Сергей Смбатян. Отметим, что в программа охватит 35 старших школ, с вовлечением в нее 13532 учеников 10-12 классов.