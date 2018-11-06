Вторник, 6 Ноября 2018 19:22

АрмИнфо."Официально заявляю - пока я являюсь главным архитектором - ни один памятник, включенный в программу "Старый Ереван" не будет разрушен", - заявил 6 ноября в ходе пресс-конференции главный архитектор Еревана Артур Месчян. Он отметил, что есть необходимость пересмотреть определенные проектные решения, но памятники сохранить.

"Тему сохранения исторических памятников будем считать исчерпанной. Архитекторам, которые представят проекты, территориально граничащие с историческими памятниками, будет выдвинуто главное условие - их сохранение", - обозначил А.Месчян.

Более того, он подчеркнул, что те собственники, которые приобретут земли, где расположены подобные исторические достопримечательности, обязуются финансировать работы по реконструкции этих памятников. "Это то, чего не было, но впредь будет обязательно", - констатировал он.

Напомним, что проект "Старый Ереван" охватывает около 100 000 кв.м. строительной территории в центре Еревана - от улицы Абовяна до улицы Кохбаци, с улицы Арами до улицы Бюзанда. По проекту планируется восстановить архитектурный облик армянской столицы конца XIX - начала XX веков. Предполагалось, что проект "Старый Ереван" стоимостью в $150 млн должен был быть завершен в 2010-2011 годах. Однако правительство заключило договор с "Multicontinental distribution" только в 2014 году из-за некоторых проблем. Строительные работы стартовали только в 2017 году.