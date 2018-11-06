Вторник, 6 Ноября 2018 18:37

АрмИнфо. Брат крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна, республиканец Карен Карапетян не будет участвовать в декабрьских парламентских выборах в Армении. Об этом заявил сам

Карапетян, мотивируя свое решение "состоянием политической системы и некоторыми процессами, которые неприемлемы для него". При этом он заверил, что все проекты, запущенные его семьей, будут завершены, так же, как будут реализованы новые.

Отметим, что РПА формально приняла решение об участии партии в выборах, однако де- юре оно будет закреплено на предстоящем 11 ноября заседании партии. Генсек РПА Серж Саргсян велел всем республиканцам, претендующим на участие в выборах по пропорциональной системе, померить свои силы и по рейтинговой. В настоящее время республиканцы определяют округи своего выдвижения.