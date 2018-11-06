Вторник, 6 Ноября 2018 18:34

АрмИнфо.Центру Еревана необходимо присудить особый статус. Об этом в ходе пресс-конференции 6 ноября заявил новоназначенный и годами ранее занимавший должность главного архитектора Еревана Артур Месчян. Он отметил, что в дальнейшем есть намерение разработать соответствующую программу с участием специалистов и представить ее правительству. "Надеюсь, после решения правительства, программа будет рассмотрена в НС", - заметил А. Месчян.

Он пояснил, что применять к центру города те законодательные требования, которые распространяются на все административные общины столицы, несколько опасно. "Когда центр Еревана получит особый статус, тогда у меня появятся рычаги воздействия на решения, связанные с этой частью города", - подчеркнул главный архитектор.

Вместе с тем, А. Месчян обратил особое внимание на необходимость реализации новых строительных проектов за пределами центрального округа столицы ввиду его сверхзагруженности. Он рассказал, что несколько дней назад присутствовал на встрече мэра Еревана с инвесторами, и несколькими активными строительными компаниями, которые хотели приступить к строительству многоэтажного здания в центре. "С моей стороны поступило предложение начать строительство не в центре, а в районе Сари Тах. Выкупайте там землю, обеспечив жителей квартирами и я дам вам разрешение на строительство многоэтажного здания. Строительные проекты в столице должны осуществляться за пределами центра", - подчеркнул он.