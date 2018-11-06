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АрмИнфо.Центру Еревана необходимо присудить особый статус. Об этом в ходе пресс-конференции 6 ноября заявил новоназначенный и годами ранее занимавший должность главного архитектора Еревана Артур Месчян. Он отметил, что в дальнейшем есть намерение разработать соответствующую программу с участием специалистов и представить ее правительству. "Надеюсь, после решения правительства, программа будет рассмотрена в НС", - заметил А. Месчян.
Он пояснил, что применять к центру города те законодательные требования, которые распространяются на все административные общины столицы, несколько опасно. "Когда центр Еревана получит особый статус, тогда у меня появятся рычаги воздействия на решения, связанные с этой частью города", - подчеркнул главный архитектор.
Вместе с тем, А. Месчян обратил особое внимание на необходимость реализации новых строительных проектов за пределами центрального округа столицы ввиду его сверхзагруженности. Он рассказал, что несколько дней назад присутствовал на встрече мэра Еревана с инвесторами, и несколькими активными строительными компаниями, которые хотели приступить к строительству многоэтажного здания в центре. "С моей стороны поступило предложение начать строительство не в центре, а в районе Сари Тах. Выкупайте там землю, обеспечив жителей квартирами и я дам вам разрешение на строительство многоэтажного здания. Строительные проекты в столице должны осуществляться за пределами центра", - подчеркнул он.
|СДПГ окажет содействие правительству Армении в строительстве демократического и правового государства
|Лидер партии "Процветающая Армения" опроверг слухи об исключении имени Наиры Зограбян из избирательного списка партии
|В Армении начинается реализация проекта "ДасА", направленного на повышение культурного образования
|Артур Месчян: Я как главный архитектор не позволю разрушить исторические памятники программы "Старый Ереван"
|Президент Армении пригласил институты ОБСЕ и стран СНГ провести наблюдение за ходом внеочередных парламентских выборов
|Карен Карапетян не будет баллотироваться на декабрьских парламентских выборах
|Главный архитектор: Все строительные проекты должны осуществляться за пределами центра Еревана из-за сверх загруженности
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|В Азербайджане судят гражданина Армении Карена Казаряна
|Общественная организация "Новое поколение": Форум ЛГБТ-христиан в Армении не состоится
|В Армении ID-карты могут начать применяться в качестве накопительных карт
|И.о. главы МИД Армении обсудил с послами Швеции, Финляндии и Дании перспективы углубления двустороннего сотрудничества
|Военная прокуратура Армении выявила ряд эпизодов по растрате госсредств в инженерных войсках страны
|Арсен Торосян и Амбик Сафарян обсудили перспективы сотрудничества в области онкологии
|Давид Тоноян: После достигнутых в Душанбе договоренностей между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана напряженность на границе понизилась
|Избран новый председатель Совета попечителей Матенадарана
|Полиция Армении продолжает осуществлять поручение, данное премьер-министром Николом Пашиняном
|И.о. министра обороны Армении не будет участвовать в предстоящих выборах
|Глава Полиции Армении не исключает роста преступности в результате объявленной широкомасштабной амнистии
|Валерий Осипян: в Армении не будет ЛГБТ форума
|"Свободная родина" выдвинет своего кандидата на президентских выборах в Арцахе
|И.о. министра обороны Армении: В Армении и Арцахе нет военнопленных
|Аристакес Азатян застрелился из закрепленного за ним автомата АК-74
|Давид Тоноян: Я считаю, что Армения должна продолжить свое председательство в ОДКБ
|Дипломат: Ирак поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта
|Ереван: Для Армении традиционные, дружественные отношения с Ираном имеют жизненно важное значение
|Кент: Иран является дестабилизирующей силой в регионе
|Кент: Вашингтон поддерживает демократическую, процветающую и безопасную Армению
|Аркадий Варданян освобожден по амнистии
|Эксперт: Армянская дипломатия в свете санкций в отношении Ирана должна быть гибкой и инициативной
|Феликс Цолакян примет участие во внеочередных выборах в парламент по списку партии "Гражданский договор": членом партии становится не собирается
|Эксперт: Изменение политической составляющей армяно-иранских отношений на фоне санкций будет грубой ошибкой
|Карен Назарян: Процесс ратификации СEPA странами ЕС несколько затянулся
|В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб солдат-срочник Аристакес Эдуардович Азатян
|С 8 по 9 ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Глава партии "Цегакрон" Шант Арутюнян освобожден из УИУ "Вардашен"
|Beeline объявил о продлении срока действия услуги "Роуминг-пакет"
|В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту организации незаконных похорон на территории церкви Катогике, находящейся под охраной государства
|Армении крайне важно сохранение дружественных и партнерских связей с Ираном - зам главы МИД РА
|В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло 4 человек
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|МИД Армении воздерживается от расширенных комментариев по поводу деятельности “армянской мафии” в Германии
|Лукашенко: Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных
|Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний посетит Армению
|Ильхам Алиев опять заговорил о любом варианте урегулирования карабахского конфликта
|Глава Минкультуры Лилит Макунц будет выдвигаться в депутаты в своем избирательном округе Арабкир, Давидашен, Ачапняк
|Армен Саркисян за укрепление и развитее армяно-российских культурных контактов наградил Армена Медведева Орденом Почета
|Адвокаты Ара Минасяна отреагировали на заявлении Сонны Трузян по части уклонения их подзащитного от следствия
|В армянском правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии, координирующей реализацию CEPA и Приоритеты партнерства Армения-ЕС
|В СК Армении разбираются в уголовном деле о злоупотреблениях в муниципалитете Вагаршапат
|У МИД Белоруссии нет информации о выдвижении представителя страны генсеком ОДКБ
|Диана Григорян, разыскиваемая американскими правоохранителями по подозрению в подделке виз и мошенничестве, добровольно явилась в Полицию Армении
|Палестина в очередной раз выразила поддержку Азербайджану по карабахскому конфликту
|Заработная плата учителей в Армении: из чего она складывается и ждать ли повышения в 2019 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 6 ноября
|В Ереване пройдет заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ
|Убийца российского военного Дмитрия Ялпаева Арман Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы
|"Гражданский договор" проводит строгую фильтрацию будущих членов
|Новоназначенный посол Киргизии вручил верительные грамоты президенту Армении
|Адвокаты: Обвинения в адрес экс-директора медцентра "Григор Лусаворич" в хищении и мошенничестве являются необоснованными
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