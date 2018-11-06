Вторник, 6 Ноября 2018 18:33

АрмИнфо. На площади Свобода в центре армянской столицы 6 ноября состоялся митинг против международного форума ЛГБТ и его пропаганды в Армении.

Митинг, организованный инициативой "Во имя национальных ценностей", преследовал цель обратить внимание общественности на предстоящее

мероприятие, и определить меры по предотвращению его проведения.

Выступившие на митинге представители общественных и религиозных организаций потребовали от властей страны предпринять все меры по предотвращению проведения форума. По их мнению, ЛГБТ является прямым вызовом устоям семьи, национальных и христианских ценностей. Цель митинга состоит в том, чтобы сделать голос народа услышанным и представить опасности, связанные с этим порочным, на их взгляд, явлением.

Между тем, ранее сегодня начальник Полиции РА Валерий Осипян сообщил журналистам, что форум ЛГБТ в Армении проводиться не будет. "Форума в Армении не будет, поскольку я считаю, что на данный момент его проведение в нашей стране нецелесообразно с учетом рисков и вопросов безопасности", - сказал Осипян. Как указал глава Полиции, правоохранители провели разъяснительные работы, чтобы в Армении данный форум не состоялся. "Все видели, что произошло в Грузии, и мы не исключаем аналогичной ситуации в РА, несмотря на то, что полиция готова к различным мероприятиям и может проводить их на высоком уровне", - сказал он. При этом, как подчеркнул Осипян, Полиция готова к проведению любого мероприятия.

Отметим, что форум ЛГБТ-христиан в Ереване намечен на 15-18 ноября. Как сообщил организатор форума, президент НПО "Новое поколение" Сергей Габриелян, мероприятие пройдет без "шума и пыли". "Форум пройдет исключительно в формате закрытого обсуждения, в том числе и для представителей средств массовой информации, любая видеосъёмка также будет запрещена",- заявил он, добавив, что гей- парад или какое-либо другое массовое мероприятие не предусмотрены, не будет даже радужных флагов. По его словам, в обсуждении примут участие 40 человек, которые в атмосфере "любви и солидарности" поговорят о проблемах ЛГБТ общины и попытаются найти их решения. Против проведения форума ЛГБТ-христиан в Ереване уже высказались Католикос всех армян Гарегин Второй, различные общественно-политические организации.