Вторник, 6 Ноября 2018 18:32

АрмИнфо. В Азербайджане судят гражданина Армении Карена Казаряна, плененного летом текущего года.

Суд проходит в Гяндже на процессе по тяжким преступлениям. Казарян обвиняется в преступлении против жизни и здоровья, преступлении в сфере экономической деятельности, преступлении против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступлении против порядка управления.

По аналогичному обвинению к длительному сроку лишения свободы ранее был приговорен гражданин Арцаха Арсен Багдасарян.

В настоящее время в азербайджанском плену помимл Багдасаряна и Казаряна находится Завен Карапетян. В заключении армянской стороны находятся два азербайджанских диверсанта Дилгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также военнослужащий Эльнур Гусейнзаде, который также участвовал в диверсионных действиях.