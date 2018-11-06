Вторник, 6 Ноября 2018 18:16

АрмИнфо.В Армении всегда наблюдалась дискриминация в различных аспектах общественной жизни, но то, что произошло за несколько последних месяцев в стране было просто беспрецедентным по своим масштабам. Об этом говорится в заявлении общественной организации "Новое поколение", которая являлась инициатором проведения форума ЛГБТ- христиан в Армении.

В заявлении, в частности, говорится: "Дискриминация в данном случае касается сексуальных предпочтений и гендерной идентичности, а также защиты прав человека в стране, где провозглашены ценности демократии, любви и солидарности. Учитывая постоянно появляющиеся в соцсетях угрозы, организованное преследование и возможные нападения на участников форума, а также отсутствие полной готовности Полиции Армении защитить участников форума, общественная организация "Новое поколение" проведя совещание с организаторами форума ЛГБТ- христиан Восточной Европы и Центральной Азии, заявляет, что форум планируемый в 2018 году с 15 по 18 ноября в Ереване не состоится".

Отметим, что сегодня начальник Полиции Армении Валерий Осипян также заявил об отмене форума. Против его проведения выступили общественно-политические организации, а также Католикос Всех армян. Сегодня на площади Свободы также состоялась акция против проведения форума с участием общественных организаций, представителей церкви, активистов.