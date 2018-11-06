Вторник, 6 Ноября 2018 18:14

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении намерен выступить с предложением относительно поправок в Налоговый кодекс. Если поправки будут приняты, идентификационные карты (ID- карты) станут служить еще и в качестве накопительных карт, их можно будет использовать и в торговых центрах. Об этом в видеоматериале, размещенном на странице правительства Армении в Facebook, заявил глава КГД Давид Ананян.

"Для людей, имеющих номер общественных служб, ID-карты, будут приготовлены декларации. ID-карты повсеместно будут названы накопителями. Мы всем раздадим устройства для "чтения" карт. Контрольно-кассовые машины будут определять покупателя, и когда вы что-то приобретете в магазине, то в КГД данный товар зарегистрируется как купленный. При этом 3% от всех покупок в течение года будут возвращены гражданину", - сказал Ананян.