Вторник, 6 Ноября 2018 18:10

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян принял послов Швеции Ульрика Тидестрома (резиденция - Тбилиси), Финляндии Арью Макконен (резиденция - Хельсинки) и Дании Рубена Мадсена (резиденция - Киев).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в ходе встречи Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает важное значение партнерским отношениям со странами региона, подтвердив готовность армянской стороны осуществить практические шаги по более эффективному использованию существующего потенциала для развития сотрудничества с Швецией, Данией и Финляндией, особенно по части возможностей, которые открывают отношения Армения- Евросоюз и соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

В качестве приоритета в развитии двусторонних отношений, стороны выделили такие направления как инновации, высокие технологии и инновационное образование.

Коснувшись последних внутриполитических процессов в Армении,

Мнацаканян подтвердил приверженность армянского правительства

продолжить процесс реформ, направленный на борьбу с коррупцией,

укрепление системы правосудия, обеспечения равноправия в

социально-экономической сфере.

Он рассказал о шагах армянских властей по организации в стране внеочередных парламентских выборов в соответствии с международными стандартами, подчеркнув важность содействия и взаимодействия с международными партнерами по этому вопросу.

Собеседник обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе, сирийскому кризису, последних процессов вокруг иранской ядерной программы.

Мнацаканян рассказал о позиции и подходах Армении по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, подтвердив приверженность армянской стороны исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.