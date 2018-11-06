Вторник, 6 Ноября 2018 18:10

АрмИнфо. Военная прокуратура Армении в ходе проверок процесса получения, хранения и использования средств со стороны инженерных служб Управления инженерных войск ВС РА в первом полугодии 2018 году выявила ряд нарушений, ущерб государству составил 50 млн драм.

Как сообщили АрмИнфо в Генпрокуратуре, в рамках 11 проверок, осуществленных выборочным путем, в 10 случаях были выявлены нарушения, по 7 были возбуждены уголовные дела. В ведомстве констатировали, что изучения свидетельствуют о том, что хищения и упущения охватывают практически все звенья организации услуг. "Так, в 2014-16 гг, контрактные цены отдельных услуг по осуществлению ремонта инженерной техники были раздуты. В ходе проверок в 5 воинских частях выяснилось, что в 2015-18 гг., в разный период по несовершенным выездам тяжелой техники или транспортных средств были составлены подложные документы об осуществлении деятельности, на основе которых были выписаны большие объемы горючего, документально были представлены работы, которые не были осуществлены. По каждому из эпизодов государству нанесен ущерб в особо крупных размерах. Только по одному из эпизодов сумма достигает 23 млн. драм. По данным случаям возбуждены уголовные дела по признакам ст.314 ч.1 УК РА и разным частям ст. 375 УК РА, ведется следствие", - подчеркнули в Генпрокуратуре. При этом в ведомстве подчеркнули, что в результате проверок в другой воинской части, выяснилось, что должностные лица МО РА, при отсутствии права пользования недрами представили крупные затраты горючего при перевозке красного песка. Вместе с тем, данных о нахождении большей части песка и цели применения нет (общая стоимость

14.646.000 драм), что может свидетельствовать о том, что было транспортировано меньшее количество песка и было выписано на

2.582.300 драм больше дизтоплива. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 291 ч.2 УК РА и ст.179 ч.2 УК РА.

В Генпрокуратуре также выяснили, что цены предметов, в подписанных в период с 2014 по 2016 гг контрактах с двумя организациями по приобретению запасных частей для инженерной техники на общую сумму в

403.699.900 были раздуты. Материалы по этим проверкам направлены в СК Армении.

Военная прокурату Армении известила и.о. министра обороны о выявленных нарушениях.

Кроме того, для более эффективной защиты госинтересов и осуществления своих должностных обязательств, военным прокурорам был дан ряд указаний, в частности, поставлена задача в ходе проведения проверок тесно работать с военной полицией и другими оперативными подразделениями, использовать оперативную информацию, полученную от этих органов касательно нарушений имущественных и неимущественных интересов государства, и на их основе планировать дальнейшие действия.

Кроме того, было поручено быть последовательным по вопросу привлечения к надлежащей уголовно-правовой ответственности лиц, нарушивших имущественные интересы государства, а также полного восстановления ущерба, причиненного государству всеми средствами государственного обвинения.