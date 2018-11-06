Вторник, 6 Ноября 2018 18:07

АрмИнфо. И.о. министра здравоохранения Арсен Тороян принял прибывшего из США врача Амбика Сафаряна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Согласно источнику, врач отметил, что он работает в крупной рентгенодиагностической сети в Соединенных Штатах и хочет внести свой вклад в сферу развития здравоохранения в Армении. В свою очередь Арсен Торосян коснулся тех областей, которые требуют первоочередного решения - усиление профилактических мер в области первичной медико-санитарной помощи, разработка стратегии в сфере онкологических услуг, паллиативная помощь.

Амбик Сафарян предложил министру сотрудничать в сфере лечения онкологических заболеваний, представил свои подходы по раннему выявлению рака, использованию новейших технологий, обучению специалистов, консультации экспертов, разработке руководств и др. Врач обещал обсудить и предоставить оценку затрат в области внедрения в Армении новейших онкологических услуг со своими коллегами.

"Сумма, выделенная из бюджета Министерству здравоохранения пока небольшая, несмотря на то, что в 2019 году увеличится финансирование лечения онкологических болезней. Я надеюсь, что с увеличением бюджета будут решены некоторые вопросы", - отметил министр.