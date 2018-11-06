Вторник, 6 Ноября 2018 18:05

АрмИнфо. После достигнутых в Душанбе договоренностей между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым напряженность на границе понизилась. Об этом 6 ноября в парламенте в беседе с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

Он отметил, что работает оперативная связь, и во время нарушений незамедлительно сообщают о том, что нужно принимать соответствующие меры. На вопрос, сколько раз между сторонами была установлена оперативная связь, Тоноян заявил: "Очень много". И.о. министра обороны также пояснил, что оперативная связь осуществляется по телефону.

"Если на передовой проводятся работы, то мы сразу же реагируем на это. В случае беспокоящих нас или азербайджанскую сторону передвижений, действий, инженерных работ сигнализируем об этом, чтобы они были прекращены. Реакция азербайджанской стороны по сей день была весьма конструктивной", - подчеркнул Тоноян.

Отметим, что Пашинян и Алиев в Душанбе договорились о снижении напряженности на передовой и установлении оперативной связи между сторонами. После этого ситуация на передовой заметно успокоилась.