Вторник, 6 Ноября 2018 17:59

АрмИнфо. Процесс "укладки незаконопослушных лиц на асфальт" продолжится. Данный посыл озвучил сегодня в беседе с журналистами глава армянской Полиции Валерий Осипян.

"Конечно, продолжится, но в рамках закона, что касается охраны олигархов, то они стали более законопослушными", - сказал он. Что касается хранящегося у них легального оружия, то, по словам начальника полиции, закон позволяет, чтобы люди могли хранить оружие в неограниченном количестве. В настоящее время Полиция РА по поручению премьера проверяет законность именного оружия, сроки и прочее, в том числе по обязанностям и функциям, а участковые будут проверять это на местах и в домах.

Комментируя разговоры об активном оттоке кадров из системы и жалобы на сверхнагрузку, Осипян отметил, что массового процесса нет, информация не соответствует действительности. Это нормальный процесс и взамен ушедших приходят новые кадры. "Я лично провожу беседы со многими, поскольку я озабочен, когда сотрудники, имеющие потенциал для работы и соответствующие знания, хотят уйти из системы. Однако я понимаю также, что зарплата однозначно низкая и не соответствует реальным потребностям жизни", - сказал Осипян. Говоря о деятельности Дорожной полиции, Валерий Осипян отметил, что она работает лучше, чем раньше. Как указал глава Полиции, за один день невозможно проснуться и обнаружить все идеально, тем более, что количество автомобилей в Армении ежемесячно растет, а дороги для этого не приспособлены. "Если ранее число автомобилей в месяц увеличивалось на 2-3 тыс., то только в сентябре было импортировано 6 тыс, а с января в республику было импортировано 60 тыс. автомобилей>, - сообщил главный Полицейский РА. Напомним, что 11 сентября в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, возможно, цель прослушки - политический саботаж. Уже вечером Никол Пашинян на митинге в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана заявил, что прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. <Я поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности. Все эти "спецслужбы" и незаконно вооруженные группировки будут обнаружены и уничтожены", - сказал Пашинян. Он приказал СНБ и полиции с этого момента осуществлять рейды против охраны олигархов и высокопоставленных чиновников. "Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах. Никто не ускользнет от правосудия", - сказал Пашинян.