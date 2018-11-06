Вторник, 6 Ноября 2018 17:55

АрмИнфо. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян не будет участвовать в предстоящих выборах и в предвыборной агитации. Об этом заявил сам Тоноян в беседе с журналистами.

"Учитывая тот факт, что Вооруженные силы не должны участвовать в политических процессах, я считаю, что участие министра обороны в какой-либо партии будет не совсем правильным", - заметил и.о. министра обороны.

Он добавил, что не станет выдвигаться по рейтинговой системе, и не станет участвовать в предвыборной агитации. "Я не стану участвовать в предвыборной агитации, так как должен сделать так, чтобы Вооруженные силы были вне политических процессов", - омтетил Тоноян.

Отметим, что досрочные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.