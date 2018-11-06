Вторник, 6 Ноября 2018 17:38

АрмИнфо.Начальник Полиции РА Валерий Осипян считает, что каждый человек, который совершил преступление должен ответить перед законом. Об этом заявил Осипян 6-го ноября в парламенте, отвечая на вопрос о том, как он, бывший заложник, относится к возможности освобождения “Сасна црер”, а также к объявленной в стране самой большой за всю историю амнистии.

Глава Полиции напомнил, что после известных событий в июле 2016 года неоднократно представлял свою позицию и озвучивал ее также в ходе предварительного следствия. На сегодня его позиция не изменилась. “Являясь представителем правоохранительной системы я думаю, что каждый человек, который совершил преступление должен ответить перед законом», - указал он.

Осипян разделяет озабоченность и мнение родственников погибших. О напомнил, что в тексте амнистии указывается, что мнение заложников и родственников погибших должно учитываться при принятии окончательного решения. “Я считаю, что мое мнение, равно как и других заложников и пострадавших должно быть учтено”, - указал Осипян. При этом он подчеркнул, что в ходе закрытого заседания правительства представил свою позицию и удовлетворен текстом амнистии.

На замечание журналистов о том, что один из членов группировки “Сасна Црер” Павлик Манукян утверждает, что, якобы, Валерий Осипян в те дни не находился в положении заложника, а вместе с ними ел и пил, начальник полиции ответил: “Больше мне нечего было делать? От семи до восьми дней я провел там, оставив все свои дела”.

Что касается возможного роста преступности в результате объявленной амнистии, то, по его словам, есть однозначные риски и не исключается возможность рецидивов. Но глава Полиции приветствует решение как акт гуманизма. “Я не исключаю, что многие исправились, но не могу исключить вероятность рецидивов», - сказал начальник полиции. Тем не менее, как заверил Осипян, полиция реализует превентивные меры и будет проводить профилактические работы, чтобы амнистированные граждане снова не оказались за решеткой.

Ранее, Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании единогласно - 75 голосами "за" принял проект закона "Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни-Еревана и 100-летием провозглашения независимости Первой Республики Армения".

Как ранее заметил исполняющий обязанности министра юстиции РА Артак Зейналян, представленный правительством страны документ носит гуманистический характер и не преследует цели разгрузить уголовно-исправительные учреждения страны. В настоящее время, продолжил и.о. министра, в УИУ страны содержатся 2888 заключенных при наличии 5346 мест. В УИУ "Нубарашен" отбывают срок наказания 644 лиц при наличии в данном учреждении 780 мест, в УИУ "Вардашен" при наличии 333 мест уголовное наказание отбывают 150 человек. "Таким образом, предложение об амнистии не преследует цели разгрузить уголовно-исправительные учреждения страны", - подчеркнул Артак Зейналян.