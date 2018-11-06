Вторник, 6 Ноября 2018 17:08

АрмИнфо.Татевик Шагунян. Партия "Свободная родина" выдвинет своего кандидата на предстоящих президентских выборах в Арцахе в 2020 году. Об этом сообщил глава фракции партии Артур Товмасян.

По его словам, предыдущие парламентские выборы показали, что люди доверяют партии, а за 15 лет "Свободная родина" накопила достаточный политический капитал, чтобы взять на себя ответственность за руководство страной.

"Кто станет этим кандидатом, будет решено на партийном съезде в 2019 году. И мы надеемся, что наш кандидат получит вотум доверия народа. По результатам независимых выборов для нас также очень важно, чтобы и президентские, и парламентские выборы проводились согласно принципам демократии и в соответствии с Избирательным кодексом Республики Арцах", - сказал А. Товмасян, добавив, что укрепление демократических ценностей в Арцахе не имеет альтернативы.

На вопрос, в каком формате они видят управление страной в случае победы на выборах, Товмасян отметил, что они против однородности, а потенциал парламентских и внепарламентских сил должен использоваться для продуктивной работы.

По имеющейся у АрмИнфо информации, кандидатом от "Свободной родины" на президентских выборах станет лидер партии, экс-премьер Арцаха, ныне советник президента НКР по особым поручениям Араик Арутюнян.

Президентские выборы в Арцахе пройдут в 2020 году. Нынешний президент Бако Саакян, согласно Конституции, не вправе выдвигаться

более. Пока других кандидатов, заявивших об участии в президентских выборах, нет