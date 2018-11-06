Вторник, 6 Ноября 2018 17:07

АрмИнфо. В Армении и Арцахе нет военнопленных. Об этом 6 ноябре в парламенте в беседе с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос о том, было ли рассмотрено предложение со стороны Азербайджана относительно обмена военнопленными.

Он отметил, что официального предложения относительно обмена военнопленными со стороны Азербайджана не было, кроме того в Армении, и в Арцахе нет военнопленных. "В Арцахе граждане Азербайджана осуждены за преступления. У нас не было, и нет военнопленных", - подчеркнул Давид Тоноян, подчеркнув, что оперативная связь с Азербайджаном бесперебойно работает.

Напомним, что настоящее время в азербайджанском плену находятся три гражданина РА - Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. В заключении армянской стороны находятся два азербайджанских диверсанта Дилгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также военнослужащий Эльнур Гусейнзаде, который также участвовал в диверсионных действиях.