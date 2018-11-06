Вторник, 6 Ноября 2018 17:04

АрмИнфо. Военнослужащий срочной службы Армии обороны НКР Аристакес Эдуардович Азатян (2000 г.р.) застрелился из закрепленного за ним автомата АК-74.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, Азатян покончил жизнь самоубийством рядом с железным мостом в 70 м от КПП воинской части, где он проходил службу.

По факту в СК РА возбуждено уголовное дело по признакам ст. 110 ч.1 УК РА, ведется предварительное следствие.

Отметим, что тело Азатяна с огнестрельным ранением было обнаружено около 08:25 часов по местному времени 6 ноября в одной из воинских частей при Центральном командовании.