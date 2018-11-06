Вторник, 6 Ноября 2018 16:46

АрмИнфо.Через несколько дней станет ясно, есть ли в вопросе генсека ОДКБ какие-либо договоренности, о которых я пока не знаю. Об этом 6 октября в парламенте в беседе с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

Он отметил, что его точка зрения в отношении Генерального секретаря ОДКБ остается неизменной, Армения должна продолжить свое председательство в данной структуре.

На вопрос, как считает Тоноян, будет ли решение принято в пользу Армении или нет и.о. министра обороны ответил: "Я бы не стал формулировать данное решение по принцу "в пользу кого-то". Данное решение должно быть принято руководителями стран-членов ОДКБ. На данном этапе наша очередь", - подчеркнул и.о. министра обороны, напомнив, что до 2020 года председательство принадлежит Армении.

Напомним, что накануне информацию о выдвижении представителя Республики Беларусь, секретаря белорусского Совбеза Станислава Зася на должность главы ОДКБ распространила российская газета <Коммерсант>, со ссылкой на свои диписточники. Между тем, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что его ведомство не располагает такой информацией.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдой тот факт, что на должность генсека ОДКБ выдвинута кандидатура бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна, Давид Тоноян заявил, что он не в курсе.

8 ноября в Астане главы стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) соберутся на сессию Совета коллективной безопасности, где и будет решен вопрос по кандидатуре нового генсека.

Ранее пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако 2 ноября он был отозван с должности в связи с выдвинутыми против него обвинениями в узурпации власти при подавлении массовых народных выступлений после президентских выборов в 2008 году.

Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян (объявленный в розыск). 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия. Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.