Вторник, 6 Ноября 2018 16:45

АрмИнфо. Ирак поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и призывает к выполнению резолюций ООН. Об этом 6 ноября в ходе пресс-конференции сказал временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадиль Авад аль-Шувейли.

При этом он подчеркнул, что Ирак является сторонником урегулирования карабахского конфликта мирным путем.