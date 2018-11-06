Вторник, 6 Ноября 2018 16:20

АрмИнфо.МИД Армении выступило с заявлением в связи с ведением США санкций в отношении Ирана.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, говоря о новых санкциях в отношении Ирана, подчеркнула, что в Ереване внимательно следят за процессами и находятся в постоянном контакте со всеми вовлеченными в процесс сторонами. "Мы четко озвучиваем волнующие нас

вопросы и обеспокоенность. Для Армении традиционные, дружественные отношения с Ираном имеют жизненно важное значение. Сейчас проводится комплексный экспертный анализ последствий санкций в отношении Ирана на Армению", - говорится в заявлении Нагдалян.

Пятого ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник Минфин заявил, что США вносят в санкционный

список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.