Вторник, 6 Ноября 2018 16:16

АрмИнфо. Причина американских санкций заключается не только в стремлении Ирана создать ядерное оружие, но и в продолжающейся поддержке терроризма и дестабилизации ситуации в регионе со стороны Тегерана. Об этом заявил в интервью радиостанции <Голос Америки> заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, говоря о новых санкциях Вашингтоноа в отношении Тегерана.

При этом он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа посредством заявлений четко выразила свою позицию относительно того, что Иран является дестабилизирующей силой в регионе.

"США серьезно относятся к этой угрозе в регионе. Но одновременно, администрация Соединенных Штатов хочет работать со своими партнерами и друзьями, чтобы быть уверенными в том, что они не имеют необратимых потерь. Мы понимаем, что Армения имеет сложное географическое положение, но вместе с тем мы обеспокоены региональной стабильностью", - резюмировал он.

Пятого ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник Минфин заявил, что США вносят в санкционный

список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.