Вторник, 6 Ноября 2018 16:15

АрмИнфо.Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент считает, что Армения сегодня очень оптимистичная страна.

"Очевидно: в Армении осознали, что в стране нужны положительные изменения, что проявилось в качестве "бархатной революции", имевшей место весной текущего года. Теперь у армян есть возможность выразить свое мнение во время парламентских выборов посредством избирательного бюллетеня", - отметил Кент, в интервью радиостанции "Голос Америки".

Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает демократическую, процветающую и безопасную Армению.

Коснувшись нагорно-карабахского урегулирования, Кент напомнил, что США являются одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Американский сопредседатель Эндрю Шофер недавно посетил Армению и регион. США выступают за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в соответствии с согласованными принципами ОБСЕ, более известными как мадридские, в частности: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и право народа на самоопределение", - резюмировал он.