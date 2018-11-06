Вторник, 6 Ноября 2018 15:01

АрмИнфо.Заявления армянских властей, в том числе и после визита высокопоставленных американских чиновников, свидетельствуют об изменении ситуации, и о том, что на Армению уже так просто не окажешь давления. Об этом 6 ноября на пресс-конференции в Ереване заявил экс-замминистра иностранных дел Армении, Чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян.

По его словам, противостояние межу Москвой и Западом, а также геополитические процессы свидетельствуют о неслучайности действий США в отношении Ирана.

Говоря о действиях армянской стороны, Навасардян выразил убеждение в том, что, учитывая сегодняшние политические реалии, Армения не должна менять политические отношения с Ираном. При этом дипломат допустил внесение изменений в экономическую составляющую армяно-иранских отношений.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что дальнейшие шаги армянских властей будут продиктованы геополитическими процессами. "Но, армянская дипломатия в данных обстоятельствах должна быть гибкой и инициативной", - резюмировал эксперт.

Пятого ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Санкции

охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт

иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от

закупок. В понедельник Минфин заявил, что США вносят в санкционный

список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он

также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.