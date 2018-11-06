Вторник, 6 Ноября 2018 15:00

АрмИнфо. И.о. министра по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян примет участие в предстоящих внеочередных выборах в Национальное Собрание РА по списку партии "Гражданский договор". Как заявил журналистам Цолакян 6-го ноября в парламенте, он будет баллотироваться в депутаты по рейтинговой системе в Ширакской области Армении.

На вопрос, трудно ли ему далось такое решение, Цолакян отметил: <Разве что-то изменится от того, если скажу, что было трудно. Поступило предложение, я согласился>. Комментируя заявления о том, что в список партии ГД входят люди, которые содействовали революции, Феликс Цолакян указал: "Передо мной не стояло задачи содействовать кому-то. Я не прошел шагом, не перекрывал улиц, мое содействие заключалось в голосовании, в демонстрации моего отношения в Национальном Собрании. После этого я заявил, что готов поддержать власти, и сейчас я выражаю поддержку, выдвигая свою кандидатуру на выборах". Несмотря на то, что в ходе выборов премьера Никола Пашиняна он высказал позицию, отличную от республиканцев, по словам Цолакяна, у него с ними сохранились хорошие отношения.

При этом, Феликс Цолакян отметил, что он не состоял в рядах Республиканской партии Армении, находился во власти благодаря своей работе. <Сейчас изменилась ситуация, я предлагаю свою помощь партии "Гражданский договор" в такой форме. Я никогда не был партийным и однознчано не буду>, - подчеркнул он. Цолакян затруднился ответить, готов ли вернуться к законотворческой работе.

На замечание, о том, что он считался приближенным экс-президента РА сержа Саргсяна, и.о. главы МЧС заявил, что никогда не являлся таковым, а лишь был государственным служащим и выполнял свою работы в рамках своих полномочий. "Никогда не имел личных отношений с кем-либо, начиная с советских времен", - указал он. По его словам, сравнивая свой опыт работы сегодня и в былые времена, можно сказать, что при нынешней власти легче работается.

На вопрос, как он поступит, если перед ним будет поставлен вопрос стать членом партии <Гражданский договор>, Феликс Цолакян ответил: <Я никогда не стану членом какой- либо партии> .