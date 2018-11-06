Вторник, 6 Ноября 2018 14:59

АрмИнфо.Односторонние санкции США против Ирана окажут воздействие на экономику Армении. Подобную точку зрения 6 ноября на пресс-конференции в Ереване выразил завкафедрой иранистики факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян.

Он напомнил, что в отличие от 2015 года, накануне США в одностороннем порядке ввели санкции в отношении Ирана, при этом в одностороннем порядке выйдя из ядерного соглашения, подписанного еще в 2015 году. Эксперт констатировал, что ситуация коренным образом отличается от того, что происходило в 2015 году, так как Иран сегодня продолжает контакты с Евросоюзом, и другими странами соглашения. "В этом вопросе, можно сказать, что Евросоюз пошел против своего союзника - США, и продолжает взаимодействие с Ираном, предпринимая усилия, в том числе и для смягчения воздействия санкций. В данной ситуации, Армения может взять линию по поддержке Европейской позиции по вопросу Ирана, и как европейская страна вести созвучную с Евросоюзом политику", - отметил эксперт.

Вместе с тем, говоря о рисках, которые несут эти санкции для Армении, Восканян заметил, что они скажутся на армянской экономике, однако страна может попытаться каким-либо образом лавировать. Однако, по его словам, в политической составляющей армяно-иранских отношений вряд ли стоит ожидать каких-либо отступлений. "Если же таковые всё же будут, это станет грубейшей ошибкой", - сказал эксперт по Ирану.

Коснувшись заявления и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о том, что границы с Ираном и Грузией могут закрыться в любой момент, Восканян выразил убеждение, что подобные высказывания могут ввести в заблуждение, поэтому не стоит акцентировать внимание именно на этом контексте. "Данное заявление вызвало некоторое недопонимание у иранской стороны. Это обусловлено и тем, что сегодня иранское общество не понимает, что происходит в нашей стране и нуждается в разъяснении происходящего. И это должно осуществляться с нашей стороны по разным каналам и доводиться до разных слоев иранского общества" , - резюмировал эксперт.

Пятого ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Санкции

охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт

иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от

закупок. В понедельник Минфин заявил, что США вносят в санкционный

список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он

также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.