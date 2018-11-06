Вторник, 6 Ноября 2018 14:13

АрмИнфо.В скором времени "Дорожная карта" действий, вытекающих из Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (СEPA) будет приведена в окончательный вид и представлена на суд европейским партнерам. Об этом заявил замминистра иностранных дел Карен Назарян 6- го ноября в ходе слушаний в парламентских комиссиях.

По словам замминистра, отношения Армения - ЕС вступили в довольно интенсивную фазу. В ближайшее время этот процесс потребует от всех игроков активной, целенаправленной работы и концентрации сил сторон.

Назарян подчеркнул, что в отношениях между Арменией и ЕС краеугольным событием стала ратификация парламентом Армении (СEPA). Благодаря этому с 1 июня началось временное применение почти 80% положений этого документа. Остальные 20% предполагают также либерализацию визового режима, что на сегодня откладывается по объективным причинам. В частности, затягивается передача армянской стороне соответствующей дорожной карты от ЕС, которая будет маяком на пути достижения заветной цели - либерализации визового режима с ЕС.

На сегодня, как указал представитель МИД, процедуру ратификации Соглашения прошли несколько стран-членов ЕС - страны Балтии, Дания, Болгария, Румыния, Люксембург, Польша и Эстония. Тем не менее, по словам Назаряна, процесс несколько затянулся, несмотря на то, что диппредставительства республики в странах своего пребывания ведут активную работу в целях стимулирования процесса. Обусловлено это в том числе тем, что в некоторых странах процесс ратификации подобных документов требует его прохождения не только в законодательном органе, но и в исполнительном.

Как отметил Назарян, еще в июле с.г. премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего визита в Брюссель заверил европейских партнеров, что новое правительство имеет политическую волю для полноценного осуществления взятых на себя обязательств, которые направлены на демократизацию страны, становление гражданского общества, борьбу с коррупцией и модернизации экономики. Как подчеркнул замминистра, полное применение СEPA, позволит выйти на качественно новый уровень двусторонних отношений. "Надеюсь, что до середины 2019 года мы будем полностью ратифицированный документ", - отметил он. Армянская сторона надеется также на либерализации визового режима с ЕС уже в 2020 году.

Отметим, что рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября в Брюсселе. Парламент Армении в апреле 2018 года единогласно ратифицировал соглашение.