Вторник, 6 Ноября 2018 13:00

АрмИнфо.В Генеральной прокуратуре РА возбуждено уголовное дело по факту организации в армянском городе Талин незаконных похорон в церкви Катогике, находящейся под охраной государства.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, в министерство культуры Армении поступил сигнал о том, что на территории церкви Катогике, находящейся под охраной государства, с 1994 по 2017 г.г., время от времени без соответствующего на то разрешения проводятся незаконные похороны. В результате данных действий был поврежден историко­культурный памятник, и нарушена территориальная целостность последнего.

По факту возбуждено уголовное дело по 1-ой части 264 статьи (Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, находящихся под охраной государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую и культурную ценность) УК РА. Дело направлено в Следственный комитет для проведения предварительного следствия.