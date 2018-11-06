Вторник, 6 Ноября 2018 12:56

АрмИнфо. Вопрос международных санкций очень чувствительный для региона, в частности, для Армении, не имеющей прямого выхода к морю и в условиях ограниченных сухопутных связей с внешним миром. Таким образом, для Армении крайне важно сохранение дружественных и партнерских связей с Ираном.

Об этом заявил 6-го ноября замминистра иностранных дел Карен Назарян в ходе слушаний в парламенте, касаясь визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Ереван, где он говорил об ужесточении антииранских санкций со стороны США.

Дипломат выразил мысль, что Армения уязвима коммуникационно, и решения будут приниматься таким образом, чтобы не навредить интересам страны, а визит Болтона стал хорошим поводом для обсуждения региональных вызовов. Армения, как указал Назарян, стремиться развивать отношения со всеми странами- партнерами, но не за счет отношений с другими партнерами.

Напомним, что в ходе своего визита в РА советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с руководством Армении широкий круг вопросов, в частности, санкции против Ирана и ситуацию в Сирии. В частности, он напомнил, что в скором времени вступают в силу новые антииранские санкции США и все страны-партнеры должны среагировать соответственно.

27 октября и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил: "Мы с уважением относимся к заявлениям и национальным, государственным интересам каждой страны, однако у Армении свои национальные и государственные интересы". По его словам, среди географических соседей Армении особое место принадлежит Исламской Республике Иран. Также не стоит объяснять то, что понятно по умолчанию: отношения любого рода и уровня с южным соседом имеют для нашей страны критически важное значение. А значит, требуют взвешенных и осторожных подходов.