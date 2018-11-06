Вторник, 6 Ноября 2018 12:37

АрмИнфо. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно источнику, 6 ноября 2018 года в районе 01:40 по местному времени на перекрестке улицы Еревана Норагавит 1 и Арташатское шоссе водитель машины, которая принадлежит гражданину 1997 г.р., вышла за пределы проезжей части и врезалась в забор. В результате ДТП от телесных повреждений скончался водитель и трое пассажиров.

По факту в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по 3-ей части 242 статьи (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РА. Назначена судебно-медицинская экспертиза, предварительное следствие продолжается.