Вторник, 6 Ноября 2018 12:07

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении проверяет достоверность сведений об "армянской мафии" в ФРГ и причастных к ней лиц, заявил 6-го ноября и.о. заместителя министра иностранных дел Карен Назарян в ходе парламентских слушаний по проекту госбюджета на 2019 год.

Согласно опубликованной 2 ноября в Der Spiegel статье, на протяжении трех лет полиция пыталась арестовать членов армянской мафии в Германии. Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law ("Борьба с ворами в законе") проводило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) совместно с шестью земельными профильными ведомствами (LKA). Издание подчеркивает, что эта операция стала одним самых больших расследований, посвященных организованной преступности в Германии. По словам специалистов BKA, на которые ссылается Der Spiegel, армянская мафия в Германии "действительно существует". Вместе с другими группировками из российско-евразийских преступных кругов она обладает "существенными финансовыми" ресурсами и может "угрожать основам правового государства". При этом из-за недостатка доказательств результаты расследований пока не привели к обвинениям и уголовным делам.

Помимо этого, как отмечалось, тема преступности затронула и дипломатические отношения. По информации Der Spiegel и MDR, посол Армении в Германии Ашот Смбатян предлагал немецким следователям свою помощь в борьбе с армянской мафией. Однако BKA рекомендовала не соглашаться на это сотрудничество, отмечая, что следователи не исключают связей воров в законе с представителями государственных структур Армении. В качестве вероятных участников группировки указываются также известные боксеры армянского происхождения Артур Абраам, Каро Мурат и его брат.

Как указал Назарян, внешнеполитическое ведомство находится на связи с соответствующими правоохранительными органами ФРГ для проверки достоверности полученной информации. "Учитывая специфику вопроса и то, что в нем упоминаются имена, в том числе дипломатов, я не считаю целесообразным предоставить более подробные данные", - сказал Назарян. При этом он заявил, что по получении ответов на направленные в Германию запросы, возможно, будут представлены более подробные данные.