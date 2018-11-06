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|Адвокаты Ара Минасяна отреагировали на заявлении Сонны Трузян по части уклонения их подзащитного от следствия
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|МИД Армении уточняет правдивость публикации о связи посольства страны в ФРГ с армянской мафией Германии
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|Представители партии "Сасна Црер" верят, что в ближайшее время волей народа Армен Билян и Смбат Барсегян выйдут на свободу
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АрмИнфо. Беларусь, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с группой американских аналитиков.
"Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории", - подчеркнул белорусский лидер. Он обратил внимание, что военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер: "Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям".
Лукашенко также упомянул, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. "Тем не менее, на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил президент, передает БЕЛТА.
|Карен Назарян: Процесс ратификации СEPA странами ЕС несколько затянулся
|В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб солдат-срочник Аристакес Эдуардович Азатян
|С 8 по 9 ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Глава партии "Цегакрон" Шант Арутюнян освобожден из УИУ "Вардашен"
|В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту организации незаконных похорон на территории церкви Катогике, находящейся под охраной государства
|Армении крайне важно сохранение дружественных и партнерских связей с Ираном - зам главы МИД РА
|В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло 4 человек
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|МИД Армении воздерживается от расширенных комментариев по поводу деятельности “армянской мафии” в Германии
|Лукашенко: Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных
|Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний посетит Армению
|Ильхам Алиев опять заговорил о любом варианте урегулирования карабахского конфликта
|Глава Минкультуры Лилит Макунц будет выдвигаться в депутаты в своем избирательном округе Арабкир, Давидашен, Ачапняк
|Армен Саркисян за укрепление и развитее армяно-российских культурных контактов наградил Армена Медведева Орденом Почета
|Адвокаты Ара Минасяна отреагировали на заявлении Сонны Трузян по части уклонения их подзащитного от следствия
|В армянском правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии, координирующей реализацию CEPA и Приоритеты партнерства Армения-ЕС
|В СК Армении разбираются в уголовном деле о злоупотреблениях в муниципалитете Вагаршапат
|У МИД Белоруссии нет информации о выдвижении представителя страны генсеком ОДКБ
|Диана Григорян, разыскиваемая американскими правоохранителями по подозрению в подделке виз и мошенничестве, добровольно явилась в Полицию Армении
|Палестина в очередной раз выразила поддержку Азербайджану по карабахскому конфликту
|Заработная плата учителей в Армении: из чего она складывается и ждать ли повышения в 2019 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 6 ноября
|В Ереване пройдет заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ
|Убийца российского военного Дмитрия Ялпаева Арман Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы
|"Гражданский договор" проводит строгую фильтрацию будущих членов
|Новоназначенный посол Киргизии вручил верительные грамоты президенту Армении
|Адвокаты: Обвинения в адрес экс-директора медцентра "Григор Лусаворич" в хищении и мошенничестве являются необоснованными
|Дан старт новому этапу культурно-образовательной жизни Гюмри: При поддержке Pernod Ricard и ЕКЗ <Арарат> в гюмрийской церкви установлен духовой орган (видео)
|Beeline завершил г. Варденис модернизацию фиксированной сети с доступом к высокоскоростному интернету
|Банк ВТБ (Армения) и "Газпром Армения" возобновляют сотрудничество
|Экс-глава ГНКО "Родина-Диаспора" Миндиаспоры вернул государству 100 млн драм
|Благотворительный Фонд "Степан Гишян" посодействовал открытию в разданской школе №11 класса им. Шарля Азнавура
|Эдмон Марукян: Возможность нашего сотрудничества с партиями "Гражданский договор" и "Республика" не исчерпаны
|С 7 по 10 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|При содействии Конверс Банка в Ереване пойдет семинар SME Banking Club на тему "Мировые тенденции развития и возможности кредитования МСБ"
|На площади Свободы в Ереване 6 ноября состоится митинг против проведения в Армении международного форума ЛГБТ-христиан
|Арестован сотрудник КГД, потребовавший и получивший взятку в особо крупных размерах
|Политические силы Армении находятся в процессе трансформации в преддверии внеочередных выборов
|Пашинян: Мы должны констатировать, что случаи нарушения перемирия минимизировались, и они не носят целевой характер
|МИД Армении уточняет правдивость публикации о связи посольства страны в ФРГ с армянской мафией Германии
|Для проведения досрочных выборов ЕС выделит Армении $1,5 млн
|СНБ Армении пресекли попытку сбыта 1,5 кг опиума со стороны граждан Ирана
|Ереван пока не комментирует вопрос потери поста Генсека ОДКБ
|Представители партии "Сасна Црер" верят, что в ближайшее время волей народа Армен Билян и Смбат Барсегян выйдут на свободу
|Партия "Просвещенная Армения" будет участвовать в досрочных парламентских выборах отдельно, а не в формате блока "Луйс"
|Армен Саркисян подписал закон об объявлении амнистии
|В ОДКБ обсуждается назначение на пост Генсеке представителя Беларуси
|В Ереване продолжается работа по спасению исторического здания, расположенного по адресу Арами,23.
|Президент Арцаха и и.о. премьер-министра Армении посетили ряд участков границы на востоке республики
|Арцах и Армения обсуждают направления взаимодействия в банковской сфере
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го ноября
|Beeline предоставит 30% кешбэк пользователям услуги "Автоплатеж"
|Аппарату премьер-министра в 2019 году будет выделено 20 млрд 697 млн драмов
|Эпопея с предоставлением жилья третьему президенту Армении не завершается
|Осенняя акция Viva Cell-MTS: покупка мобильных устройств в рассрочку по нулевой ставке, без предоплаты и комиссий
|Глава аппарата парламента предупреждает, что в силу недостатка средств депутаты 7-ого созыва возможно будут работать в неотапливаемом здании с испорченным водопроводом
|Минские посредники приветствовали договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном в Душанбе
|Артак Зейналян: Наших потребностей больше, нежели та сумма, которую нам выделило правительство
|И.о. министра юстиции: Мы должны приложить все усилия, чтобы провести легитимные и прозрачные досрочные выборы в парламент
|Зейналян: Переходное правосудия не будет направлено на оспаривание решений суда
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