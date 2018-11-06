Вторник, 6 Ноября 2018 11:57

АрмИнфо.Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Клемент Нялетсосси Вуль посетит Армению.

Как сообщается на официальном сайте ООН по правам человека, визит со стоится с 7 по 16 ноября. Цель визита - оценка реализации прав на свободу мирных собраний и ассоциации.

Вуль в рамках визита побывает в Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Вайке, где встретится с правительственными чиновниками, представителями судебных и законодательных органов, средств массовой информации, гражданского общества, а также с Омбудсменом РА и представителями дипломатического корпуса ООН и других международных организаций. "Этот визит предоставит мне возможность изучить вопросы, касающиеся свобод мирных собраний и ассоциаций в Армении, из первых рук получить информацию, от различных заинтересованных сторон", - сказал сам Вуль, касаясь предстоящего визита, добавив, что Армения сейчас переживает мирный демократический переход, у чего есть огромный потенциал для усиления защиты и поощрения всех прав человека.