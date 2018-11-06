Вторник, 6 Ноября 2018 11:56

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опять заговорил о любом варианте урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Так, Алиев на встрече с представителями общественности и деятелями искусств из Агдамского района в очередной раз заверил, что Азербайджан с военной точки зрения входит в число сильных государств не только в сравнении с Арменией, но и в мировом масштабе. Он указал на намерение и дальше наращивать военную мощь, выразив убеждение, что это один из важнейших факторов для переговоров. "Потому что, к сожалению, нормы международного права полностью игнорируются. Мы добьемся того, чего хотим. Мы требуем справедливости. Мы требуем, чтобы наши исторические земли были освобождены от оккупантов, и они будут освобождены. Азербайджанское государство и впредь будет принимать все необходимые меры для достижения этой священной цели. Надеюсь, что руководство Армении, правильно проанализировав сложившееся в регионе положение, выведет в скором времени свои оккупационные силы. В противном случае возможен любой вариант, и мы готовы к любому варианту", - заявил Алиев.

Вместе с тем, он попытался поднять морально-психологический дух собственной общественности путем восхваления событий апреля 2016 года, когда вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабную военную агрессию против Арцаха. Алиев заявил, что апрельские бои являются славной историей Азербайджана, большой исторической победой. При этом он заверил, что в ходе этих событий были "были освобождены десятки тысяч гектаров территорий". "Апрельские бои - наша большая победа, проявление непримиримого духа Азербайджана. Эта победа говорит о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Апрельские бои показали, что миф, который Армения создавала на протяжении многих лет, оказался развеян в пух и прах, они продемонстрировали, что Азербайджанская армия способна выполнить любую задачу, готова к этому, и мы доказали это. Горькое военное поражение Армении полностью разрушило ее и без того непрочные устои. Наглядным подтверждением тому служат события, произошедшие в Армении весной этого года", - сказал лидер Азербайджана.

При этом он заверил, что именно в апреле 2016 года по "режиму

Армении" был нанесен мощный удар. "Я неоднократно говорил о том, что

управляющий Арменией режим криминальной хунты должен стать объектом

осуждения со стороны всего мирового сообщества. Я говорил, что люди,

управляющие Арменией, являются главарями режима криминальной хунты. Сейчас это говорит армянский народ. То есть в настоящее время армянский народ говорит и видит все то, о чем говорили мы. Перемены, произошедшие в Армении в этом году, означают полный крах их захватнической политики, это во-первых. Во-вторых, эти события свидетельствуют о том, что проводимая нами политика дает результаты. Я неоднократно говорил, хочу сказать и сегодня, - нет нужды скрывать это, - мы и дальше будем изолировать Армению от всех региональных проектов, используя все средства, восстановим нашу территориальную целостность. Новое руководство Армении не должно повторять ошибок прежнего криминального режима, оно должно в скором времени путем переговоров вывести оккупационные силы и дать возможность гражданам Азербайджана вернуться на родные, исторические, исконные земли. Чем раньше они поймут это, тем лучше будет для них, для региона. Еще раз хочу сказать, что мы не намерены мириться с такой ситуацией, нормы международного права полностью поддерживают нашу позицию, историческая справедливость на нашей стороне", - в очередной раз попытался убедить свой народ Алиев.

При этом, лидер государства с вековой историей заговорил об исконной многовековой принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. При этом он попытался оправдаться, что, мол, в результате хаоса, событий, произошедших в Азербайджане в начале 1990-х годов, Армения при внешней поддержке удалось якобы завоевать часть азербайджанских земель, при этом умолчав, что в эти времена карабахский народ в этот период боролся за свое существование и независимость, и смог избежать полного истребления. "Но два года назад мы продемонстрировали, что можем освободить и освободили наши земли военным путем. В результате успешной операции, проведенной нами в нынешнем году в нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы, под наш контроль перешла территория площадью более десяти тысяч гектаров, в том числе высоты, представляющие стратегическое значение. Сегодня мы полностью контролируем стратегические коммуникации, дороги, в том числе дороги на территории Армении, коммуникации, ведущие в Нагорный Карабах", - сказал Алиев.