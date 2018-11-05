Понедельник, 5 Ноября 2018 21:43

АрмИнфо.И.о. министра культуры Лилит Макунц будет баллотироваться по рейтинговому списку партии "Гражданский договор" и выдвинется в своем избирательном округе <Арабкир, Давидашен, Ачапняк>. Об этом она заявила журналистам 5-го ноября в парламенте.

По ее словам, после выборов политическая команда примет решение, останется ли она в парламенте или продолжит работу в правительстве. "Четко одно, мы решительно настроены на то, чтобы иметь как хорошее правительство, так и хорошее Национальное Собрание", - сказала она.

Как указала и.о. министра, она стояла у истоков создания партии "Гражданский договор", но исходя из характера своей деятельности, не вступала в партию. "С того момента как получила должность, которая является политической, решила закрепить также свой статус в политическом плане", - указала Макунц.

На вопрос, призывают ли сотрудников Минкультуры вступать в партию <Гражданский договор>, Макунц ответила, что подобное исключено: "О чем вы говорите? Такой вопрос никогда не обсуждался с сотрудниками министерства>.